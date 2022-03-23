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23 марта 2022, 12:59

Вячеслав Володин заявил о деградации правовой системы и наступлении хаоса в США

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин рассказал о том, как официальные лица Вашингтона делают противоречащие друг другу заявления. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, как официальные лица Вашингтона делают противоречащие друг другу заявления. Глава нижней палаты парламента считает, что в США наступил хаос.

По словам Вячеслава Володина, несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не просили американские компании покидать российский рынок. При этом через несколько часов Конгресс предложил Правительству США прекратить деловые отношения с предприятиями, которые остались работать в России несмотря на санкции.

Также председатель Госдумы РФ напомнил о том, что Конгресс США запретил оказывать какую-либо поддержку батальону "Азов" (экстремистская организация, запрещённая на территории России), однако власти Соединённых Штатов Америки продолжают поставлять оружие на Украину.

"Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят. Кто-то посмеётся, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведётся давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", — пишет Вячеслав Володин в своём telegram-канале.

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Областная газета Свердловской области

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