Партнерству крепнуть и расширяться

Евгений Куйвашев и Александр Бурков обсудили ещё одно перспективное направление для сотрудничества Среднего Урала и Прииртышья – поставки медтехники и оборудования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Встреча губернаторов Свердловской и Омской областей прошла вчера в Екатеринбурге. Речь шла о перспективах расширения взаимодействия регионов на фоне оказываемого на Россию санкционного давления. Также стороны сверили часы в части реализации действующих партнёрских соглашений.

Свердловская и Омская области активно и системно сотрудничают в целом ряде отраслей. В апреле 2020 года между регионами было подписано соглашение о торгово-экономических отношениях. Налажен интенсивный товарооборот в промышленной сфере и агропромышленном комплексе. Идут поставки медицинского оборудования.

Участники встречи сошлись во мнении: в существующих непростых социально-экономических условиях усиление межрегионального взаимодействия приобретает особое значение.

«Считаю, партнёрство Свердловской и Омской областей как двух сильных индустриальных регионов должно строиться на общей идее противодействия санкциям, укрепления межрегиональной кооперации, выстраивания новых производственных цепочек. В этом плане вижу немало перспективных проектов. Со своей стороны, мы предлагаем вам рассмотреть возможность расширения партнёрства с рядом крупных предприятий региона», — сказал Евгений Куйвашев. Также губернатор обратил внимание на возможности уральских сельхозпредприятий и компаний, производящих оборудование для комбикормовой промышленности.

«Мы готовы продолжать сотрудничество во взаимных поставках деталей и комплектующих для производства техники специального и гражданского назначения. Поставлять пневмоэлементы для железнодорожного подвижного состава, котельное оборудование, фенол, измерительное оборудование, пищевую упаковку и гофротару, сельскохозяйственную технику. Сейчас перед Россией стоят серьёзные барьеры. Пришло время объединяться и активно развивать межрегиональную кооперацию. Это позволит расширить рынки сбыта для наших предприятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми ограничениями со стороны недружественных России стран», – отметил Александр Бурков.

Ещё одно перспективное направление для сотрудничества Среднего Урала и Прииртышья связано с поставками медтехники и оборудования. За два последних пандемийных года в Свердловской области существенно выросло производство такой продукции, а также средств индивидуальной защиты. Уральские предприятия готовы к расширению взаимодействия с партнёрами из Омска, к реализации совместных проектов.