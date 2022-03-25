Быть гражданином важнее, чем чемпионом

Сергей Карякин считает решение комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать его на полгода политическим Фото: Павел Ворожцов

21 марта Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея КАРЯКИНА на полгода. Причиной стала его позиция по поддержке военной спецоперации на Украине. О дисквалификации Сергей узнал, находясь в Екатеринбурге. Что для него важнее – моральные принципы или спортивная карьера – об этом именитый шахматист рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.

Мы встречаемся в фойе одного из екатеринбургских отелей. Сергей очень торопится: график достаточно плотный. Между встречей с юными дарованиями и интервью телеканалу RT всего 10 минут. На гроссмейстере чёрная футболка с большой буквой Z – как ответ на заявление FIDE о его дисквалификации.

Фото: Алексей Кунилов

– Сергей, если сравнивать шахматы с большой политикой, с какой фигурой вы себя ассоциируете в сложившейся ситуации?

– Что касается решения FIDE, то для меня оно было очень неприятное, я бы назвал его позорным, потому что сорваны все спортивные принципы. Я честно прошёл отбор, чтобы добраться до Турнира претендентов, я готовился, вкладывал деньги и силы, привлекал серьёзных специалистов, но чиновники забыли, что спорт должен быть вне политики.

В конце февраля я выступил с открытым письмом на имя Президента России Владимира Путина, в котором поддержал проведение военной спецоперации на Украине. После этого FIDE передала дело в комиссию по этике и дисциплине. А 21 марта стало известно о дисквалификации меня на шесть месяцев.

Да, возможно, я стал пешкой в большой игре, но дело в том, что пешка при удачном стечении обстоятельств может стать ферзём, поэтому всё нормально. Лучше быть пешкой, чем конём, который до конца партии будет только конём, а пешка, повторю, может стать ферзём.

– После случившегося вы сделали заявление о русофобских настроениях в FIDE. Почему вы так поступили?

– Причины очевидны, ведь неделю назад Международная шахматная федерация (FIDE) сначала переносит Шахматную олимпиаду из Москвы в Индию, а ещё через пару дней исключает сборную России – обычных спортсменов, которые никак не проявляли свою политическую позицию. Никаких спортивных принципов в этом решении не было соблюдено. Ситуация была патовая: сначала просто уничтожили нашу сборную, а потом со мной тоже повели себя не по-спортивному. Я прошёл честный отбор к Турниру претендентов, и меня не допускают из-за моей позиции.

Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода, только из-за этого. Абсолютно позорное решение FIDE, не припомню такого случая за последние сто лет в шахматных турнирах.

– Вы родились в Симферополе, жили на Украине и уже в 19 лет захотели получить российское гражданство, потому что, цитирую, «в Крыму не было перспектив».

– Действительно, Крым при Украине был немного депрессивным местом. И несмотря на то, что у меня были друзья, наставники, родственники, но там не было тех сильных гроссмейстеров, с которыми бы я мог заниматься и расти как шахматист. А в Москве такие гроссмейстеры были. Я всегда считал Россию и Крым единым целым, и история подтвердила мои слова.

Фото: Алексей Кунилов

– В 2016 году вы одержали сразу несколько блестящих побед и после матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном, который проиграли, даже получили прозвище «министр обороны». На фоне сегодняшних событий чувствуете ли вы себя министром обороны, но уже в другом смысле, когда отстаиваете честь России на международном уровне?

– Для меня была бы большая честь, если бы меня сейчас так назвали. Я высоко ценю нашего министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу. Мы с ним знакомы, вместе даже открывали шахматные клубы в суворовских училищах. Конечно, я на стороне России, на стороне нашего народа.

– Возвращаясь к шахматам: 2016 год для вас, бесспорно, был очень успешным: взлёт, но потом почти 5 лет, если можно так выразиться, какое-то затишье. С чем это связано?

– Это не совсем так, на отдельно взятых турнирах я выступал хорошо и в официальном соревновании FIDE на Турнире претендентов, в котором я в 2018 году отыграл, я тоже боролся за первое место. Просто в конце там не хватило до него совсем чуть-чуть.

Поставленных целей я достиг, и чтобы всё время жить в напряжении, всё время готовиться к новым турнирам, не было мотивации.

Но сейчас мотивация, конечно же, есть. Турнир претендентов – очень тяжёлый был отбор. Я рад, что отобрался.

– Не жалеете, что не попадёте на Турнир претендентов? Ведь соревнования будут проходить с 16 июня по 7 июля, как раз в период дисквалификации.

– Нет, не жалею об этом, и даже если бы всё вернуть назад, я бы поступил точно так же. Просто потому, что моя позиция как гражданина России – она выше, чем моя шахматная карьера. Карьера все-таки объективно на втором месте. И если у меня будет поддержка в России, тогда и результаты будут.

– Как собираетесь поддерживать спортивную форму в ближайшие полгода, в период дисквалификации?

– Во время пандемии мы получили неоценимый опыт онлайн-турниров. Мы год сидели дома, и поэтому сейчас проблем нет. Надо просто продолжать заниматься. Я все-таки хочу подать апелляцию и надеюсь, что шансы у меня есть.

– Вы заявили о создании альтернативы FIDE – собственной федерации. Помните, аналогичная идея Гарри Каспарова привела к 13-летнему расколу мировых шахмат.

– Я не согласен с самим термином «раскол». Это просто создание новой организации, и да, они где-то могут конкурировать. Но в чём проблема? Это здоровая конкуренция. Например, в боксе существует пять основных международных федераций, а в шахматах – всего одна. Почему не создать еще одну, которая будет независимой от политических решений чиновников и где всё будет решаться за шахматной доской?

Фото: Алексей Кунилов

– В этом отношении вас уже кто-то поддерживает из известных шахматистов?

– Спонсоров нет, но есть поддержка шахматистов – коллег, есть поддержка от огромного количества людей. Вот я вчера запустил опрос в своем телеграм-канале «Шахматный патриотизм». И с гигантским отрывом все проголосовали за то, чтобы создать новую федерацию.

– Собираетесь ли вы, помимо шахматной, сделать политическую карьеру, как в своё время Анатолий Карпов?

– Поживём – увидим. Я ничего не исключаю. В политике я, конечно, меньше разбираюсь, чем в шахматах. При этом шахматы учат вникать, рассуждать, думать. А это важные для политики качества.

– Сейчас все вспоминают китайское слово «кризис», состоящее из двух иероглифов. Один означает «опасность», второй – «возможность». Для вас какие возможности открылись сейчас?

– Если у меня появится свободное время, я смогу путешествовать и развивать шахматы в регионах. В Свердловскую область приезжаю уже в четвёртый раз. Я вижу, что интерес к этому виду спорта здесь большой. И это здорово! Чтобы воспитать сильных шахматистов, надо вкладываться в развитие молодых талантов. Пройдёт 4–5 лет, и мы увидим результат и поймём, насколько важна эта работа.

– Ситуация в мире быстро меняется. Вы не оставляете надежду завоевать мировую шахматную корону?

– Не оставляю. Я по жизни боец, и должен идти до конца. Пока я действующий спортсмен, буду делать для этого всё от меня зависящее. Как говорится, «делай, что должно, и будь, что будет».

ДОСЬЕ «ОГ» Сергей Александрович Карякин родился в 1990 году в Симферополе. В шахматы научился играть в 5-летнем возрасте. Во время учёбы в школе поступил в знаменитый шахматный клуб имени А.В. Момота в Краматорске Донецкой области. В 2002 году в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В 2013 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности «Социальная педагогика». Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016). Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019 годы). В 2016-м одержал победу в Турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Заслуженный мастер спорта Украины (2005), заслуженный мастер спорта России (2014), гроссмейстер России (2011). Награждён украинским орденом «За заслуги» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл», член Общественной палаты РФ VI состава.

Кремль призвал FIDE пересмотреть решение о дисквалификации Сергея Карякина Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». «Мы сожалеем в этой связи, мы призываем FIDE пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации международной. Мы, разумеется, не согласны с таким решением», – сказал Песков. Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал дисквалификацию Сергея Карякина началом конца для FIDE: «Никаких законных оснований для подобных решений нет и полномочий таких нет у комиссии по этике. У нас судьи могут дисквалифицировать, если человек пользуется компьютером и участвует в мошенничестве. Всех остальных моментов просто не существует. Они ссылаются на какой-то Кодекс этики. А кто его утверждал, кто его разрабатывал? Я вообще ничего подобного не слышал», – заявил Карпов в интервью телеканалу «Звезда».