Историк РАНХиГС: создание вдоль границ России пояса марионеточных государств – основная идея НАТО

НАТО по-прежнему демонстрирует желание установить полный контроль над пространством и ресурсами всего евразийского континента. Фото: Галина Соловьёва

Кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и политических технологий УИУ – филиала РАНХиГС Инга Жукова рассказала историю возникновения западной теории по разделу России, которая легла в основу политики НАТО:

"Огромное влияние на геополитику и даже мировую политику ХХ века оказала теория британского политика Хэлфорда Маккиндера, предполагающая борьбу стран Суши и стран Моря (Океана). Знание этой теории было обязательным для всех, кто занимался геополитической тематикой. С 1920-х годов Хэлфорд Маккиндер в своих работах настаивал на создании пояса подконтрольных Великобритании марионеточных государств вдоль границ России (СССР)".

По словам Инги Жуковой, влияние этой теории на мировую политику можно проследить во время Первой мировой войны, когда страх быстрого похода российской армии на Берлин приостановил поставки оружия и боеприпасов со стороны союзников по Антанте. "Во время второй мировой войны этот британский политик писал, что есть возможность и необходимость поделить Россию (СССР), отделив от нее все земли к востоку от реки Лены, создав подконтрольное странам западной демократии государство "Леналенд". Принципы Хэлфорда Маккиндера ярко проявляются в политике НАТО", – пояснила доцент.

Историк также отметила, что идея создания вдоль границ России пояса марионеточных государств, входящих в блок, либо являющихся партнером Альянса, всё ещё видится как основная в деятельности НАТО, а целью блока по-прежнему демонстрируется установление полного контроля над пространством и ресурсами всего евразийского континента.