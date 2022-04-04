Владимир Путин ввёл визовые санкции в отношении недружественных стран

Документом, в частности, приостанавливаются соглашения об упрощённом порядке выдачи виз гражданам европейских стран. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документом, в частности, приостанавливаются соглашения об упрощённом порядке выдачи виз гражданам европейских стран.

Речь идёт об отдельных пунктах соглашений с Евросоюзом, Данией, Швейцарией, Норвегией и Лихтенштейном. Также президент поручил МИД РФ проработать и ввести персональные ограничения на въезд для иностранных лиц, совершающих недружественные действия по отношению к России.

Ко всему прочему, отменяется безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов, а официальным делегациям, членам правительств и парламентов придётся уплачивать визовый сбор.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в законную силу с 4 апреля.