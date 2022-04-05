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Политика
5 апреля 2022, 19:15

Уральский депутат: В Киеве работает "фабрика фейков"

  Юлия Пастух
Тимофей Жуков

Эксперт призвал доверять прежде всего официальным комментариям первых лиц государства. Фото: Владимир Мартьянов

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков рассказал о работе профессиональной фабрики по созданию фейков, расположившейся в Киеве.

"Я знаю о фабрике на территории Киева, о целом месте, в котором несколько сотен человек просто делают фейки. Представьте, их работа – придумывать их, делать монтаж в фотошопе, подделывать голоса, писать тексты и так далее. И никто этим не гнушается! Когда это простому обывателю попадает на глаза через какие-то мессенджеры, через соцсети, через какие-то СМИ, которые не перепроверили информацию – он может поверить", – заявил депутат.

По словам Тимофея Жукова, нужно доверять прежде всего официальным комментариям первых лиц и не поддаваться панике, которая может помешать тем, кто выполняет сейчас специальную операцию.

Стоит отметить, несмотря на появляющиеся в сети фейки, рейтинги доверия к политикам в России сейчас, согласно данным ВЦИОМ, очень высокие. В частности, показатель одобрения деятельности президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (рост на 1,1% за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства РФ за последнюю неделю составили 51,8% ( рост на 0,2% за неделю) и 52,4% (рост на 0,8% за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,1%.

Областная газета Свердловской области

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