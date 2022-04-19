Свердловская область и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сферах IT и цифровой экономики

В прошлом году товарооборот Свердловской области и Белоруссии стал самым значительным за последние пять лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Юрий Назаров подписали новое соглашение о сотрудничестве. Регион и Республика расширили сферы взаимодействия, включив в соглашение такие направления, как информационные технологии и цифровая экономика.

По мнению Евгения Куйвашева, новый документ отражает намерения обеих сторон продолжать конструктивную совместную работу.

"Новая версия отвечает современным реалиям и включает самые перспективные сферы взаимодействия, такие как информационные технологии, цифровая экономика, экология и многие другие. Символично, что мы подписываем соглашение в год 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь", — сказал губернатор.

В свою очередь Юрий Назаров подчеркнул, что совместный выпуск продукции для поставок в другие страны станет одной из важнейших точек экономического роста. Кроме того, запуск прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Минск также будет способствовать деловой активности.

Премьер-министр Белоруссии назвал Свердловскую область приоритетным партнёром среди регионов России. По его словам, в 2021 году региону и Республике удалось не просто сохранить положительную динамику развития торгово-экономических связей, но и значительно увеличить темп.

В прошлом году товарооборот Свердловской области и Белоруссии стал самым значительным за последние пять лет: его объём составил 472 миллиона долларов США, что на 61,4% больше, чем в 2020 году. При этом экспорт увеличился на 71,5% и достиг 326,5 миллионов долларов, импорт вырос на 42,7%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что первый документ о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионом и Республикой был заключён в 2001 году. Позднее в том же году в Свердловской области открылось отделение посольства Белоруссии.

Одними из самых важных совместных проектов последних лет можно назвать создание двигателя для самосвала "БелАЗ" Уральским дизель-моторным заводом, поставку турбин и участие в строительстве нескольких белорусских ТЭЦ Уральского турбинного завода. Кроме того, в 2019 году на выставке ИННОПРОМ компания "Белэнерго", Российский экспортный центр и завод подписали меморандум о сотрудничестве, где речь идёт о реализации совместных проектов до 2025 года.