Губернатор Свердловской области отчитался о доходах за 2021 год

Всё недвижимое имущество семьи губернатора расположено на территории России. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отчитался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также он опубликовал сведения о доходах и имуществе членов своей семьи за прошлый год.

Согласно документу, доход главы региона за 2021 год составил 6 133 389,45 рубля. Евгений Куйвашев владеет квартирой площадью 144 "квадрата" и долей квартиры площадью 131,7 кв. метра. В его пользовании находятся квартиры площадью 118,7 и 131,7 кв. метра.

Супруга Евгения Куйвашева получила доход в размере 11 232 298,27 рубля, имеет в собственности квартиру площадью 118,7 кв. метра, долю в квартире площадью 131,7 кв. метра, а также доли в двух нежилых помещениях (по 107,6 "квадрата" каждое). В её пользовании — квартиры площадью 144 и 131,7 кв. метра. Она является собственницей автомобиля Toyota RAV4.

Как уточняют в областном департаменте информполитики, всё недвижимое имущество семьи губернатора расположено на территории России.