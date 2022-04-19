Темы дня

Политика
19 апреля 2022, 17:28

Губернатор Свердловской области отчитался о доходах за 2021 год

Евгений Куйвашев

Всё недвижимое имущество семьи губернатора расположено на территории России. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отчитался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также он опубликовал сведения о доходах и имуществе членов своей семьи за прошлый год.

Согласно документу, доход главы региона за 2021 год составил 6 133 389,45 рубля. Евгений Куйвашев владеет квартирой площадью 144 "квадрата" и долей квартиры площадью 131,7 кв. метра. В его пользовании находятся квартиры площадью 118,7 и 131,7 кв. метра.

Супруга Евгения Куйвашева получила доход в размере 11 232 298,27 рубля, имеет в собственности квартиру площадью 118,7 кв. метра, долю в квартире площадью 131,7 кв. метра, а также доли в двух нежилых помещениях (по 107,6 "квадрата" каждое). В её пользовании — квартиры площадью 144 и 131,7 кв. метра. Она является собственницей автомобиля Toyota RAV4.

Как уточняют в областном департаменте информполитики, всё недвижимое имущество семьи губернатора расположено на территории России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2022, 17:28 / Политика
Губернатор Свердловской области отчитался о доходах за 2021 год
19.04.2022, 17:02 / Общество
Со следующего учебного года в российских школах каждую неделю будут исполнять гимн РФ
19.04.2022, 16:30 / Общество
На Среднем Урале запустили горячую линию по онлайн-голосованию за объекты благоустройства
19.04.2022, 16:29 / Общество
В Свердловской области за отцами закрепили право получать выплату за "Материнскую доблесть"
19.04.2022, 16:14 / Экономика
Уральским бизнесменам продлили действие нулевой налоговой ставки до 2025 года