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25 апреля 2022, 17:35

Главы Свердловской и Ферганской областей обсудили направления сотрудничества

Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров

Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали выстраивать межрегиональное сотрудничество несколько лет назад. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Главы Свердловской и Ферганской областей — Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров — провели рабочую встречу на площадке выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте. Они обсудили направления сотрудничества.

За последние года партнёрские связи этих двух регионов позволили реализовать успешные проекты в промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере, сообщает областной департамент информполитки.

"Мы уже обсуждали возможность реализации перспективных инвестиционных проектов, таких как строительство оптово-логистического центра, внедрение информационной системы "акушерский мониторинг", ряда других. Мы готовы к продолжению диалога по всем направлениям", — сказал глава Среднего Урала.

По его мнению, значительными перспективами обладает сотрудничество в сфере среднего профобразования. В Свердловской области работают более ста колледжей и техникумов, которые готовят специалистов по широкому спектру специальностей.

Кстати, Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали выстраивать межрегиональное сотрудничество несколько лет назад, когда господин Бозаров возглавлял другой регион — Наманганскую область.

"Я очень рад нашей встрече теперь уже здесь, в Ташкенте. Здесь представлена большая делегация Свердловской области, и мы всегда будем рады с вами работать. Мы начали в Намангане, будем продолжать в Фергане. Сейчас возможностей у нас намного больше и шире", — отметил хоким Ферганской области.

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Областная газета Свердловской области

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