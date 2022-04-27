Депутат Заксобрания станет дипломатическим представителем Шри-Ланки

Сам парламентарий подтвердил "ОГ" своё назначение. Фото: Галина Соловьёва

Как стало известно ОГ, в ближайшее время депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов будет назначен на пост почётного консула Шри-Ланки в Екатеринбурге.

"Буквально неделю назад мы согласовали кандидатуру, утвердили и со стороны МИД России, и со стороны Шри-Ланки", — заявила чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Сам парламентарий подтвердил "ОГ" своё назначение. Напомним, Владимир Смирнов родился и вырос в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. С 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, владеет торговыми комплексами "Омега" и "ЭкоМолл Гранат" в уральской столице. Весной 2017 года был избран на довыборах депутатом по одномандатному округу № 14 (Орджоникидзевский район) в Екатеринбургскую гордуму шестого созыва. Осенью 2019 года избран депутатом Заксобрания Свердловской области.