Людмила Бабушкина высказалась по поводу провокационной речи Владимира Соловьёва

Председатель ЗакСО выступила за сплочённую работу на благо страны и всех граждан. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что не провокациями и не словесными перепалками, а только совместным кропотливым трудом можно сохранить всё то лучшее, чем красиво и богато наше государство, неотъемлемой частью которого является и Урал.

"Уральцы — трудолюбивые и добропорядочные люди. Они живут по законам Российской Федерации и поддерживают своего президента. Хоть я и родилась в средней полосе России, но уже 53 года живу на Урале и горжусь тем, что я — уралочка. В это непростое для России время я выступаю за сплочённую работу на благо страны и всех граждан", — отметила Людмила Бабушкина.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также прокомментировал резкое высказывание Владимира Соловьёва относительно Екатеринбурга."Ведущий Владимир Соловьёв на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну", — сказал глава региона.