Евгений Куйвашев обсудил с Владимиром Соловьевым вопросы взаимодействия СМИ и властей

По словам Владимира Соловьева, свердловский союз журналистов во главе с Александром Левиным — одна из мощнейших организаций. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обсудили в ходе встречи вопросы взаимодействия власти и СМИ в рамках проходящего в Екатеринбурге XII Уральского медиафорума.

"Спасибо за визит и за участие в нашем Уральском медиафоруме. Я знаю, что у вас была насыщенная, интересная программа. Уже слышал отклики ваших коллег-журналистов, которые говорят о времени, проводимом на площадке форума, с большим удовлетворением. Надеюсь, что общение с нашим медиасообществом и для вас было приятным. Мы постарались сделать всё для того, чтобы эта встреча состоялась", — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил, что за 5 лет в стране прошло более 50 подобных форумов. "У Союза журналистов России — хорошая опора в регионах, и в частности — свердловский союз во главе с Александром Левиным — одна из мощнейших организаций", — добавил глава Союза Журналистов.

Напомним, сегодня второй день XII Уральского медиафорума, проходящего в столице Урала. Мероприятие открылось вчера пленарной дискуссией, посвященной взаимоотношениям власти и СМИ.