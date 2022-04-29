Темы дня

Политика
29 апреля 2022, 14:20

Евгений Куйвашев обсудил с Владимиром Соловьевым вопросы взаимодействия СМИ и властей

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев и Владимир Соловьев

По словам Владимира Соловьева, свердловский союз журналистов во главе с Александром Левиным — одна из мощнейших организаций. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обсудили в ходе встречи вопросы взаимодействия власти и СМИ в рамках проходящего в Екатеринбурге XII Уральского медиафорума.

"Спасибо за визит и за участие в нашем Уральском медиафоруме. Я знаю, что у вас была насыщенная, интересная программа. Уже слышал отклики ваших коллег-журналистов, которые говорят о времени, проводимом на площадке форума, с большим удовлетворением. Надеюсь, что общение с нашим медиасообществом и для вас было приятным. Мы постарались сделать всё для того, чтобы эта встреча состоялась", — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил, что за 5 лет в стране прошло более 50 подобных форумов. "У Союза журналистов России — хорошая опора в регионах, и в частности — свердловский союз во главе с Александром Левиным — одна из мощнейших организаций", — добавил глава Союза Журналистов.

Напомним, сегодня второй день XII Уральского медиафорума, проходящего в столице Урала. Мероприятие открылось вчера пленарной дискуссией, посвященной взаимоотношениям власти и СМИ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.04.2022, 17:25 / Общество
Правительство упростит получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам
29.04.2022, 16:35 / Общество
Из Екатеринбурга 14 мая запустят пригородные поезда в парк "Оленьи ручьи"
29.04.2022, 16:27 / Спорт
Генеральный секретарь FISU: "Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению"
29.04.2022, 15:45 / Экономика
Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14%
29.04.2022, 15:17 / Общество
Уральский бард Александр Новиков прокомментировал слова Владимира Соловьева о Екатеринбурге