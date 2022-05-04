Свердловские депутаты попали в санкционный список Австралии

Санкциям подверглись Лев Ковпак и Павел Крашенинников. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Австралии ввело санкции против 75 депутатов Госдумы РФ и министров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Согласно опубликованному на сайте австралийского правительства сообщению, санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы от Свердловской области — Лев Ковпак и Павел Крашенинников.

Как ранее писала "Областная газета", в апреле в отношении депутатов Госдумы от региона — Павла Крашенинникова, Максима Иванова, Андрея Альшевских, Сергея Чепикова, Льва Ковпака и других — были введены санкции со стороны правительства Японии.

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