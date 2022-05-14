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14 мая 2022, 10:46

В Южной Осетии 17 июля пройдет референдум о присоединении к России

администрация Президента Южной Осетии

Указ вступил в силу со дня его подписания. Фото: сайт президента Республики Южная Осетия

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума по присоединению к России. Верховный суд республики дал положительное заключение.

Информация об этом появилась на сайте президента Южной Осетии.

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Ранее пакет документов был одобрен Верховным судом Южной Осетии — нарушений выявлено не было.

Напомним, о намерении Южной Осетии воссоединиться с Россией Анатолий Бибилов заявил еще 30 марта. Подписные листы в поддержку проведения референдума в Южной Осетии поступили в ЦИК республики 6 мая.

Областная газета Свердловской области

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