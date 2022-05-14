Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии

Алана Гаглоева поздравил с победой президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

В Республике Южная Осетия прошли выборы президента. После обработки 100% протоколов победителем стал лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев — он набрал 56,09% голосов избирателей.

Всего за Алана Гаглоева проголосовали 16 134 жителя Южной Осетии.

"По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича", — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Действующий президент набрал 11 767 голосов, что составляет 40,9%. Против всех кандидатов выступили 3% избирателей — это 867 человек. Всего во втором туре голосования приняли участие почти 30 тысяч человек.

Алана Гаглоева поздравил с победой президент России Владимир Путин.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства", — говорится в поздравительной телеграмме.

Отметим, что ранее президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума по присоединению к России. Верховный суд республики дал положительное заключение.