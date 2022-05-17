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Политика
17 мая 2022, 18:22

Мэры Нижнего Тагила и Луганска обменялись подарками

подписание соглашения

Подписание документа состоялось в Луганске, куда Владислав Пинаев выехал накануне. Фото: сайт "Луганский информационный центр"

Вчера глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава администрации Луганска Манолис Пилавов заключили соглашение о побратимских связях между городами. Подписание документа состоялось в Луганске, куда Владислав Пинаев выехал накануне.

Как выяснила "ОГ", Нижний Тагил стал первым российским городом — официальным побратимом Луганска. "Начало военной операции 24 февраля дало возможность луганчанам ощутить себя частью Российской Федерации. И то, что мы подписали договор о сотрудничестве, это является тому подтверждением", — цитируют луганские СМИ Манолиса Пилалова.

"Подписать соглашение — это маленькая часть всего айсберга работы. Сейчас четко надо понимать, где, как, в каких сферах мы будем полезны друг другу, — сказал Владислав Пинаев. — Наши города и так отчасти родные — мы имеем одинаковую инфраструктуру. Наша основа — это наши промышленные предприятия, и сам Бог нам велел объединиться".

Владислав Пинаев также сообщил, что в ближайшие дни в Луганске будет работать делегация концерна "Уралвагонзавод" (в апреле руководитель УВЗ Александр Потапов уже выезжал в ЛНР, а недавно концерн поставил российской армии новые танки — Прим. авт.). Мэр Нижнего Тагила не исключил, что по результатам этой работы тоже будут найдены точки взаимодействия.

Мэр Луганска Манолис Пилавов заявил, что хотел бы отправить артистов города в Нижний Тагил на 300-летний юбилей (он будет отмечаться с 12 по 14 августа). "Хотелось бы сделать первый шаг и в культурном направлении. Мы подумаем, как наши артисты могли бы воочию поздравить тагильчан с этой датой", — цитируют Пилалова луганские СМИ.

На встрече главы обменялись памятными подарками. Манолис Пилавов получил нижнетагильский расписной поднос и сувенирный штамп, а Владислав Пинаев — копию Луганской иконы Божией Матери, сборник сказок выдающегося уроженца Луганщины Владимира Даля и книгу о развитии Луганска.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, мэр Нижнего Тагила вернется домой 19 мая и планирует собрать журналистов, чтобы подробнее рассказать о визите в ЛНР.

Областная газета Свердловской области

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