В Казахстане пройдет референдум по поправкам в конституцию

Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны. Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

5 июня по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет референдум по вопросу внесения изменений в конституцию республики.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике, перераспределение и усиление ряда властных полномочий, усиление роли и повышение статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной и усиление механизма защиты прав граждан.

Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны.

Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске).

Как ранее писала "Областная газета", 21 марта глава Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены. В ней приняты во внимание рекомендации депутатов парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.