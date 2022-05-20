Темы дня

Политика
20 мая 2022, 14:35

В Казахстане пройдет референдум по поправкам в конституцию

  Юлия Пастух
Касым-Жомарт Токаев

Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны. Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

5 июня по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет референдум по вопросу внесения изменений в конституцию республики.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике, перераспределение и усиление ряда властных полномочий, усиление роли и повышение статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной и усиление механизма защиты прав граждан.

Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны.

Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске).

Как ранее писала "Областная газета", 21 марта глава Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены. В ней приняты во внимание рекомендации депутатов парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.05.2022, 15:40 / Экономика
Кабмин РФ выделил еще почти 50 млрд рублей на финансирование льготных ипотечных программ
20.05.2022, 15:25 / Спорт
Калининградский "Локомотив" извинился перед "Уралочкой" и Айламой Сесе за высказывание Андрея Воронкова
20.05.2022, 15:21 / Экономика
"Титановая долина" готова стать пилотной площадкой под "промышленную ипотеку"
20.05.2022, 14:35 / Политика
В Казахстане пройдет референдум по поправкам в конституцию
20.05.2022, 14:32 / Экономика
Новый завод в "Титановой долине" обеспечит работой более 400 человек