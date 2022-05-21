Владимир Якушев считает, что Евгений Куйвашев оправдает кредит доверия президента РФ

По мнению полпреда, Евгений Куйвашев способен сохранить социально-экономическую стабильность в условиях западных санкций. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев прокомментировал итоги встречи Владимира Путина с губернатором Свердловской области. По мнению полпреда, Евгений Куйвашев способен сохранить социально-экономическую стабильность в условиях западных санкций.

"Евгения Владимировича я знаю очень давно. Это опытный управленец и политик, который успешно решает задачи всестороннего развития региона. Свердловская область под его руководством вошла в число наиболее инвестиционно-привлекательных регионов страны", — отметил Владимир Якушев.

По его словам, на Среднем Урале налажена эффективная работа по поддержке предпринимателей и организована грамотная коммуникация властей с представителями бизнеса. В то же время в городах Свердловской области активно идет возведение жилья, развивается государственно-частное партнерство при строительстве школ и детских садов.

"Впереди еще много важных задач. В условиях беспрецедентных санкций в регионе необходимо сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию. И я уверен, что Евгений Владимирович справится с этой задачей, оправдает кредит доверия, полученный от президента России Владимира Путина, и подкрепит его достойным уровнем поддержки от жителей Свердловской области", — резюмировал полпред.

Напомним, 20 мая в ходе встречи губернатор Свердловской области представил президенту РФ доклад об основных социально-экономических показателях в регионе. После этого Евгений Куйвашев напомнил Владимиру Путину, что в этом году завершается срок его губернаторских полномочий. В свою очередь глава государства поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на грядущих выборах.

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