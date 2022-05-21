Встречу президента РФ с главой Среднего Урала прокомментировали Александр Левин и Григорий Иванов

Александр Левин отметил поддержку главы региона в развитии гражданского общества. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и президент ФК "Урал" Григорий Иванов высказались об итогах встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Евгением Куйвашевым. Они отметили инициативы главы региона в развитии гражданского общества и спорта.

Александр Левин напомнил, что Евгений Куйвашев поддержал два важных проекта: создание Уральского добровольческого корпуса, который в последние месяцы стал центром сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, а также конкурс "Достояние Среднего Урала".

"И третий момент. Как председатель Свердловского творческого Союза журналистов отмечу, что исключительно благодаря усилиям Евгения Куйвашева в Екатеринбурге работает прекрасный Дом журналиста", — сказал председатель Общественной палаты.

В свою очередь Григорий Иванов считает, что именно благодаря вниманию властей футбол на Среднем Урале обрел вторую жизнь.

"За последние десять лет выстроена пирамида, в основании которой находится детский футбол, а на вершине — профессиональные клубы ФК "Урал" и мини-футбольная "Синара". В Екатеринбурге открылась Уральская футбольная академия. Сотни наших ребятишек имеют возможность тренироваться и играть на стадионе "Уралмаш", который соответствует всем мировым стандартам. В зимний период для них работает крытый манеж "Урал". Подобные сооружения во всей России можно пересчитать по пальцам", — подчеркнул президент ФК "Урал".

Напомним, 20 мая в ходе встречи губернатор Свердловской области представил президенту РФ доклад об основных социально-экономических показателях в регионе. После этого Евгений Куйвашев напомнил Владимиру Путину, что в этом году завершается срок его губернаторских полномочий. В свою очередь глава государства поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на грядущих выборах.

Ранее об этой встрече высказались полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, политолог Александр Белоусов, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и сенатор Совета Федерации Александр Высокинский.