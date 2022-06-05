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5 июня 2022, 11:35

В Казахстане проходит референдум по внесению изменений в конституцию

Касым-Жомарт Токаев

Изменение основного документа должно позволить окончательно перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. Фото: пресс-служба Кремля

В Республике Казахстан в воскресенье, 5 июня, проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. Обновление коснется свыше 30 статей основного документа республики.

Внесение поправок в конституцию было инициализировано президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в марте 2022 года, когда он выступил с посланием "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". Изменение основного документа должно позволить окончательно перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.

Кроме того, вносятся поправки об укреплении правозащитной сферы, воссоздании Конституционного суда, полной отмене смертной казни и исключении положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС.

Как заявили в избиркоме Казахстана, явка на референдум за пять часов составила 43,7%. Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, на нем должны проголосовать 50% избирателей и плюс один человек. В избирательные списки включены более 11,7 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.

Областная газета Свердловской области

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В Казахстане проходит референдум по внесению изменений в конституцию