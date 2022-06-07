В России приняли законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека

Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении проекты законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России.

Согласно нововведению, теперь в России не будут исполняться постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям Европейского суда, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Решения российских судов будут иметь приоритет над постановлениями ЕСПЧ.

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