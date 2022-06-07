Темы дня

Политика
7 июня 2022, 19:16

В России приняли законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека

  Юлия Пастух
Госдума РФ

Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении проекты законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России.

Согласно нововведению, теперь в России не будут исполняться постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям Европейского суда, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Решения российских судов будут иметь приоритет над постановлениями ЕСПЧ.

Читайте также:

В Госдуму РФ внесен законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2022, 19:41 / Общество
На Среднем Урале потребительские кооперативы обманули около 2 тысяч человек
07.06.2022, 19:16 / Политика
В России приняли законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека
07.06.2022, 18:03 / Экономика
За месяц заявления на льготную ипотеку под 5% подали 260 свердловских IT-специалистов
07.06.2022, 18:01 / Культура
Сергей Безруков проводит прослушивание на Свердловской киностудии. Фото
07.06.2022, 17:37 / Общество
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией