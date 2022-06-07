Сентябрь все решит

По ключевым вопросам повестки вчерашнего заседания депутаты голосовали единогласно. Фото: Павел Ворожцов

На вчерашнем заседании Законодательного собрания принят ряд значимых документов. Депутаты поддержали инициативу губернатора Евгения КУЙВАШЕВА о введении льгот по газификации для врачей и учителей. Дополнительные меры господдержки будут оказаны детям-инвалидам. Но, безусловно, важнейшим решением стало назначение даты выборов главы региона – они пройдут 11 сентября.

Сорок дней на выдвижение

Губернатора свердловчане выберут в единый день голосования 11 сентября. Выдвижение кандидатов политическими партиями стартует на следующий день после опубликования соответствующего постановления (предварительно запланировано на 11 июня) и завершится в 18:00 22 июля 2022 года. Самовыдвижение законом не предусмотрено. Не позднее 5 августа областная Избирательная комиссия назовет всех зарегистрированных кандидатов.

По словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, депутаты должны были определить дату выборов губернатора не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. «Решение принято единогласно», – уточнила она.

Газ как мера соцподдержки

Депутаты поддержали идею Евгения Куйвашева о введении льгот для сельских учителей и врачей при подключении их домов к газовой системе. По данным министерства социальной политики Свердловской области, на территории региона в сельской местности трудятся около трех тысяч медиков и педагогов, проживающих в негазифицированных домах. Расходы областного бюджета на эти цели, по предварительным расчетам, составят 208,6 млн рублей.

«Закон предусматривает включение медицинских и педагогических работников в список граждан, имеющих право на предоставление социальных гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям или на освобождение от 90% затрат на подключение жилья к газовым сетям. Эта мера поддержки позволит повысить комфорт и безопасность проживания уральцев в частных домах и, конечно, привлечь и закрепить на селе медицинские и педагогические кадры», – рассказала Людмила Бабушкина.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, медработник или учитель должен работать в муниципальной организации, расположенной в селе или поселке городского типа. Получить компенсацию можно будет за траты на подключение к газу, которые были совершены в период с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 года. Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

Для детей – исключение

Поддержку получат не только сельские специалисты. Депутаты приняли сразу в трех чтениях поправки в региональный закон, предусматривающие исключения из правила, ограничивающего выплаты социальной доплаты к пенсии только работающим пенсионерам. Теперь ею могут воспользоваться дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети со страховой пенсией по случаю потери кормильца, которые учатся в колледжах, техникумах и вузах. Они смогут получать соцдоплату к пенсии вплоть до достижения ими 23 лет.

«Студенты сейчас нередко совмещают учебу с работой. Ранее в таком случае они не имели право на соцдоплату к пенсии. Новый закон позволит исключить эту несправедливость», – подчеркнул председатель комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин. Авторы законопроекта считают, что принятие документа повысит уровень социальной защиты молодых людей, нуждающихся в поддержке государства.

С учетом текущей ситуации

Кроме того, заксобрание привело в соответствие с федеральными региональные законы, касающиеся депутатской деятельности и противодействия коррупции. Например, за областными парламентариями закреплена обязанность в пятидневный срок уведомлять думскую комиссию и органы прокуратуры обо всех попытках склонить их к получению взятки. А также извещать за пять дней соответствующие органы о проведении мероприятий с их участием в общественных местах.

«Требования к народным избранникам отрегулировали достаточно серьезно. Так, депутат теперь может лишиться полномочий при наличии у него гражданства другого государства или в случае выезда за пределы России на постоянное жительство. Открытие или наличие счетов, денежных средств в иностранных банках за пределами нашей страны также являются основаниями для досрочного прекращения депутатских полномочий. С учетом того, что сегодня происходит в мире, в стране, такие меры совершенно оправданны», – сообщил «ОГ» председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности заксобрания Дмитрий Жуков.