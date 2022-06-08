Математика выборов

Бюджет выборов губернатора в Свердловской области составит порядка 390 млн рублей или немногим более 100 рублей на одного избирателя, – рассказала Елена Клименко. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Свердловской областной избирательной комиссии Елена КЛИМЕНКО вчера провела первую после назначения выборов губернатора пресс-конференцию. Глава облизбиркома рассказала, когда будет дан старт выдвижению кандидатов, разъяснила, кто может это делать, и проинформировала, сколько составит бюджет избирательной кампании.

Постановление «О назначении выборов губернатора Свердловской области» Законодательное собрание приняло 7 июня, но стартует избирательная кампания только после опубликования документа. Выдвижение кандидатов начнется уже на следующий день и продлится до 18:00 22 июля. Регистрация пройдет с 17 по 27 июля. После проверки полный список зарегистрированных кандидатов сформируют к 5 августа.

В соответствии с региональным законодательством, кандидатов на должность губернатора в Свердловской области могут выдвигать только действующие политические партии, самовыдвижение не предусмотрено, пояснила Елена Клименко. Для регистрации кандидатов, как и на предыдущих выборах главы региона, потребуется собрать подписи 7,9 процента депутатов и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований. Уже известен бюджет выборов: по словам главы облизбиркома, он составит порядка 390 млн рублей или немногим более 100 рублей на одного избирателя (на 1 января 2022 года их насчитывалось 3,3 млн человек. – Прим. ред.).

- Цифра себя оправдывает. Это ровно столько, чтобы избиратель имел возможность прийти на участок, получить бюллетень и раздаточный материал, касающийся кандидатов, – пояснила Елена Клименко.

Сколько дней будет длиться процедура волеизъявления, – вопрос пока открытый:

- Мы сейчас проводим консультации с Роспотребнадзором, насколько необходимо ограничение, связанное с ковидной инфекцией. Очень много избирателей высказываются за сохранение возможности многодневного голосования, потому что это удобно для посещения избирательных участков. Рассматриваются все возможные варианты – один, два или три дня голосования, – предположила глава облизибиркома.

Всего в Единый день голосования 11 сентября в Свердловской области вместе с губернаторской пройдет 55 избирательных кампаний: в 50 муниципалитетах жители проголосуют за депутатов местных дум, еще в трех, Алапаевском районе, Каменске-Уральском и Тугулыме, состоятся дополнительные выборы и в Зареченском сельском поселении Камышловского района выберут главу.