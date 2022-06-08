«Единая Россия» пошла тандемом

Евгений Куйвашев второй раз принимает участие в праймериз кандидатов "Единой России" по выборам свердловского губернатора. Фото: Алексей Кунилов

«Единая Россия» определила участников внутрипартийных праймериз по отбору кандидата на выборы губернатора Свердловской области (пройдут 11 сентября) – ими стали действующий глава региона Евгений КУЙВАШЕВ и председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий ЖУКОВ. Сегодня они провели встречу с представителями местных отделений «ЕР». Участники праймериз соответствуют статусу выборов, считает эксперт.

На вчерашнем заседании регионального политсовета «ЕР» включить Евгения Куйвашева в список участников внутрипартийного голосования предложила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

«За эти десять лет работы губернатором Евгений Владимирович многое сделал для социально-экономического развития региона, и самое главное – Свердловская область приобрела статус одного из регионов – лидеров среди субъектов РФ. В этот период уделялось огромное внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, совершенствованию инфраструктуры, реализации проектов промышленного, сельскохозяйственного производства. Депутаты Законодательного собрания доверяют Евгению Владимировичу. Мы уверены, что его профессионализм и опыт позволят нам вместе в дальнейшем реализовать многое для развития Свердловской области в интересах жителей нашего региона», – подчеркнула Людмила Бабушкина. Напомним, в начале недели кандидатуру Евгения Куйвашева, который является секретарем регионального отделения партии, поддержал и предложил свердловским партийцам президиум Генерального совета «Единой России». Решение было принято после общения губернатора с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Второго участника внутрипартийных выборов предложил вице-губернатор Олег Чемезов. В Законодательном собрании Свердловской области Дмитрий Жуков возглавляет комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. Также он является заместителем секретаря регионального отделения «Единой России». «Сразу хочу сказать, что это не какое-то соперничество, а часть нашей совместной командной работы. Ранее я участвовал только в праймериз по отбору кандидатов в Законодательное собрание, опыта предварительных выборов высшего должностного лица региона у меня еще не было. Считаю, это высокое доверие со стороны регионального политсовета. Постараюсь его оправдать», – рассказал Дмитрий Жуков «ОГ».

Евгений Куйвашев и Дмитрий Жуков в статусе участников праймериз встретились с представителями первичных ячеек «ЕР». Фото: Алексей Кунилов

По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, расклад на нынешних внутрипартийных выборах неожиданностей не принес, выбор кандидатов понятен.

«Праймериз как инструмент легитимизирует сам процесс выборов. Это открытые конкурентные соревнования между представителями руководящего состава «единороссов». В случае с предстоящими праймериз, думаю, что выбор кандидатов закономерен. Участники соответствуют статусу выборов», – говорит директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Участникам внутрипартийного этапа губернаторских выборов предстоит заручиться поддержкой своих соратников. Вчера вечером Евгений Куйвашев и Дмитрий Жуков провели в онлайн-формате встречу с секретарями первичных и местных отделений, на которой представили однопартийцам свои предвыборные программы, – эта процедура в рамках праймериз является обязательной.

На их изучение и на то, чтобы определиться со своими предпочтениями, у представителей «первичек» есть пять дней. Победитель будет определяться тайным голосованием на региональной конференции «ЕР», которая, как ожидается, пройдет 14 июня. Там же состоится его официальное выдвижение в качестве кандидата от партии.

За убедительным преимуществом Первые праймериз «ЕР» на выборах губернатора Свердловской области прошли в 2017 году. Соперником Евгения Куйвашева был Виктор Шептий, в то время секретарь регионального отделения. По результатам внутрипартийного голосования Евгений Куйвашев обошел Виктора Шептия с трехкратным отрывом (178 голосов против 53), а после, уже на губернаторских выборах, одержал победу в первом туре.