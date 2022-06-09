В Екатеринбурге подписаны три соглашения об экономическом сотрудничестве России и Киргизии

На мероприятии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" встретились представители России и Киргизии. В рамках девятой Российско-Киргизской межрегиональной конференции было подписано три соглашения об экономическом сотрудничестве стран.

В числе подписанных документов значатся:

соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Свои подписи поставили глава Росрыболовства Илья Шестаков и министр экономики и коммерции Киргизской Республики Данияр Амангельдиев;

соглашение о развитии почтовых и логистических сервисов на базе компетенции почтовых операторов РФ и Киргизской Республики. Его подписали руководитель Департамента по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти АО "Почта России" Рафаэл Абрамян и первый заместитель гендиректора ГП "Кыргыз почтасы" Роман Абдиев;

соглашение об установлении побратимских связей между Шадринском Курганской области России и Кызыл-Кия Баткенской области Киргизии подписали главы городов Антон Мокан и Асилбек Мааткалыков.

Участие в конференции принимают представители органов власти, бизнес-объединений, предприятий, экспертного сообщества, вузов из 18 субъектов России и всех регионов Киргизии. Всего порядка 400 человек, сообщает департамент информполтики региона.

На мероприятии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Перед началом презентации промышленного, образовательного и культурного потенциала региона он поблагодарил присутствующих за возможность встречи и за интерес к Среднему Уралу.

"Главным залогом успеха сотрудничества и главным его двигателем является живое общение. За годы пандемии мы откровенно соскучились по такому формату и очень рады принимать у себя гостей. Правительство Свердловской области всецело открыто для контактов по всем указанным направлениям. Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества послужит на благо жителей Свердловской области и Кыргызстана", – подчеркнул Евгений Куйвашев.