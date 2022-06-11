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11 июня 2022, 11:31

Россия покидает Всемирную туристскую организацию

МИД РФ

Документ о выходе России из Всемирной туристской организации опубликован на интернет-портале правовой информации. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял предложение МИД РФ о выходе страны из Всемирной туристской организации (ВТО).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в тексте распоряжения.

О своем желании покинуть туристскую организацию ООН Россия заявила еще в конце апреля. Тогда же генассамблея ВТО приняла решение приостановить членство РФ в связи с проводимой спецоперацией на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой поступок "политическим лицемерием" и отметила, что страны Запада используют организацию для дискриминации России.

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Областная газета Свердловской области

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