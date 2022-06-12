Общественные палаты Свердловской области и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Подписи под документом поставили руководители палат Александр Левин и Александр Кофман. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, в День России, Общественные палаты Свердловской области и ДНР в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители палат Александр Левин и Александр Кофман.

Фото: Алексей Кунилов

Среди озвученных приоритетов сотрудничества — развитие экономической и социальной среды, учет общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и местного самоуправления.

"Соглашение — в русле реализации указа нашего президента Владимира Путина "О признании Донецкой Народной Республики", взаимного уважения и стремления развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи, желая способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между нашим регионом и ДНР", — отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Фото: Алексей Кунилов

Руководитель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал о планах регулярно обмениваться проектами, получившими поддержку общественного мнения в регионах, методическими и другими материалами, представляющими интерес для гражданского общества. "Будем способствовать развитию деловых связей между некоммерческими организациями и расширению контактов между молодежными объединениями и добровольческими организациями", — отметил общественник.

Александр Кофман также подарил маленькому сыну заместителя председателя Общественной палаты Екатеринбурга Сергея Черкасова азбуку, изданную в Донецке. "Это первая книга, изданная на освобожденной территории ДНР. Мы хотим, чтобы наши дети учили русский язык и читали по-русски", — сказал глава Общественной палаты ДНР.