Евгений Куйвашев вручил партийные билеты новым свердловским единороссам

В Екатеринбурге на XXXIX Конференции свердловского регионального отделения "Единой России" глава региона Евгений Куйвашев вручил партбилеты новым членам партии.
Главный партийный документ получили депутат гордумы Екатеринбурга Любовь Боркова, глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко, директор Камышловского гуманитарно-технологического техникума Елена Бочкарева, директор средней общеобразовательной школы № 3 города Камышлова Ирина Третьяковаи руководитель Ирбитского городского отделения "Молодой Гвардии"Максим Приезжих.