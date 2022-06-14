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Политика
14 июня 2022, 18:54

Евгений Куйвашев вручил партийные билеты новым свердловским единороссам

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев вручает партбилет

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на XXXIX Конференции свердловского регионального отделения "Единой России" глава региона Евгений Куйвашев вручил партбилеты новым членам партии.

Главный партийный документ получили депутат гордумы Екатеринбурга Любовь Боркова, глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко, директор Камышловского гуманитарно-технологического техникума Елена Бочкарева, директор средней общеобразовательной школы № 3 города Камышлова Ирина Третьяковаи руководитель Ирбитского городского отделения "Молодой Гвардии"Максим Приезжих.

Областная газета Свердловской области

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Евгений Куйвашев вручил партийные билеты новым свердловским единороссам