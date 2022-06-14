«Единая Россия» сделала выбор

Победитель определялся путем тайного голосования. За Евгения Куйвашева отдали свой голос 197 делегатов. Фото: Алексей Кунилов

Вчера делегаты XXXIX конференции Свердловского регионального отделения «Единой России» определили победителя предварительного голосования на выборы губернатора. Им стал действующий глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. Эксперты отмечают: Свердловской области, обладающей высоким уровнем политической поляризации и пассионарности, нужен губернатор, обладающий качествами, принципиально отличными от среднестатистических руководителей, которых «можно высадить хоть в Твери, хоть в Якутии».

В конференции приняли участие более 200 делегатов местных и первичных ячеек. В бюллетени для голосования, помимо Евгения Куйвашева, был внесен глава комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков – их кандидатуры были выдвинуты 7 июня на заседании регионального политсовета «ЕР».

Победитель определялся путем тайного голосования. За Евгения Куйвашева отдали свой голос 197 делегатов, за Дмитрия Жукова – 5. Таким образом, действующий губернатор стал официальным кандидатом от партии на выборах главы.

В нынешней непростой ситуации кандидат в губернаторы должен соответствовать целому ряду критериев, отмечают эксперты.

«Любой кандидат должен понимать, что в современных условиях перед вновь избранным губернатором встанут задачи не только сохранения социально-экономической стабильности, но и поиска новых путей развития региона. Кроме того, нужно будет купировать новые вызовы, которые неизбежно возникнут в связи с изменением экономической ситуации в стране. Для этого у кандидата должен быть опыт управления регионом, опыт взаимодействия не только с центром, но и с муниципалитетами и, наконец, он должен быть реальным субъектом, который принимает важные политические решения на вверенной ему территории», – перечисляет политолог Михаил Коробельников.

«Свердловская область – регион крайне специфический в масштабах России. С высоким уровнем не только экономического и культурного развития, но и политической поляризации. Он очень пассионарный, тяжелый, с длинной историей разного рода конфликтов. Кроме того, он очень мозаичен в плане субъектности: здесь много игроков, которые ведут свою линию в политике. Это касается не только традиционных элит – депутатов, политиков, бизнесменов, но и лиц, чья деятельность носит контрсистемный характер – общественников, разного рода оппозиционеров, блогеров и т. д. Конечно же, представитель партии власти в его руководстве должен обладать отличными от обычного губернатора компетенциями. Для Свердловской области не подходит вариант среднестатистического руководителя, который может высадиться хоть в Твери, хоть в Якутии», – подчеркивает руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин, имеющий опыт работы на выборных кампаниях в Свердловской области.

В этой ситуации эксперту представляется достойным кандидатом человек, который умеет в любой самой сложной ситуации найти оптимальный выход, занять взвешенную, сдержанную и спокойную позицию. Проявлять адекватность в том числе в глазах протестного сообщества – а это очень существенная часть электората. Который на практике доказал, что способен на то, что под силу далеко не каждому губернатору: стать для региона своим.

Напомним, процедура праймериз является обязательной и проводится в соответствии с Уставом партии: кандидатами на выборы любого уровня от «Единой России» могут стать только победители предварительного внутрипартийного голосования.

Единый день голосования Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Всего в Единый день голосования в Свердловской области вместе с губернаторской состоятся 55 избирательных кампаний: в 50 муниципалитетах жители проголосуют за депутатов местных дум, еще в трех, Алапаевском районе, Каменске-Уральском и Тугулыме, состоятся довыборы. В Зареченском сельском поселении Камышловского района выберут главу.