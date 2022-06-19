На пост губернатора Свердловской области будет претендовать Александр Демин

Александр Демин является самым молодым депутатом Госдумы от Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

В свердловском отделении партии "Новые люди" определились с кандидатом на выборы губернатора региона. Партийцы поддержали депутата Госдумы, секретаря центрального совета партии Александра Демина.

Об этом сообщил региональный избирком, напомнив, что этап выдвижения на выборах губернатора Свердловской области начался 12 июня и завершится в 18:00 22 июля.

Ранее, 14 июня, на XXXIX Конференции регионального отделения "Единой России" партийцы определили кандидата от партии на выборы губернатора Свердловской области. Им стал действующий глава региона Евгений Куйвашев. 15 июня он подал в Избирательную комиссию региона документы на участие в выборах.

Напомним, еще одним кандидатом на выборы губернатора стал депутат Госдумы Андрей Кузнецов.