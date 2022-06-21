Одним днем

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение одного дня, а не трех, как планировалось изначально. Оно пройдет 11 сентября 2022 года. Сообщение об этом опубликовано накануне в официальном telegram-канале ведомства.

Решение о формате выборов регионального уровня – двухдневные, трехдневные или однодневные – областные избирательные комиссии принимают самостоятельно. По словам главы Свердловского облизбиркома Елены Клименко, с учетом мнения экспертов и ситуации с коронавирусом, комиссия пришла к выводу о возможности проведения голосования в течение одного дня:

– Мы понимаем ответственность этого решения, видим опыт коллег из других регионов. Общего подхода нет, каждая региональная избирательная комиссия исходит из суммы факторов, существующих в конкретной области, республике, крае. Исходя из стабильной эпидемиологической ситуации, мнений организаторов выборов, учитывая оценки экспертов, члены облизбиркома посчитали возможным провести голосование в один день, – сообщила Елена Клименко.

Голосование пройдет 11 сентября 2022 года с 8:00 до 20:00.

Напомним, в этом году свердловские избиратели смогут проголосовать привычными способами: на избирательных участках, или на дому (при подаче в комиссию соответствующего заявления). Кроме того, на выборах губернатора будет действовать механизм «Мобильный избиратель» – он предусматривает голосование по месту нахождения, на любом избирателем участке, но в пределах Свердловской области. Дистанционное электронное голосование в сентябре 2022 года в регионе применяться не будет.

В соответствии с областным законодательством, к выборам губернатора допускаются только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Также для регистрации участники обязаны предоставить от 121 до 127 подписей местных депутатов не менее чем от 55 муниципальных образований. Это 7,9% от общего числа народных избранников.

Напомним, сейчас в облизбирком уже подали все необходимые документы три кандидата: от «Единой России» – Евгений Куйвашев, от партии «Новые люди» – Александр Демин и Андрей Кузнецов от «Справедливой России».