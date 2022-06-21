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Политика
21 июня 2022, 16:57

Общественная палата и свердловский избирком подписали соглашение о сотрудничестве на выборах

  Юлия Пастух
Александр Левин и Елена Клименко

Фото: Алексей Кунилов

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и руководитель избирательной комиссии региона Елена Клименко подписали сегодня соглашение о взаимодействии при проведении выборов в 2022 году.

Согласно тексту документа, стороны будут организовывать общественный контроль за соблюдением прав граждан в период организации и проведения выборов. Также они займутся развитием правовой культуры и электоральной активности участников голосования, обучением наблюдателей.

"Избирательные кампании в Свердловской области имеют длинную историю. Первые выборы губернатора региона прошли 27 лет тому назад, в 1995 году. Свердловская область была первой, где проходили выборы губернатора по указу президента Российской Федерации. Сегодня стартовала важная избирательная кампания 2022 года: на единый день голосования 11 сентября 2022 года будут назначены 55 избирательных кампаний, а том числе выборы губернатора региона. Избирательная комиссия – наш давний и надежный партнер во всех выборных кампаниях Свердловской области", – отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Напомним, вчера избирком принял решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение одного дня, 11 сентября 2022 года. 

Областная газета Свердловской области

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