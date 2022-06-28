Губернатор Евгений Куйвашев выступит с докладом о работе свердловского правительства

Выступление начнется в 10:00. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Во вторник, 28 июня, пройдет 10-е пленарное заседание Заксобрания Свердловской области. На нем губернатор выступит с отчетом о работе регионального правительства за 2021 год.

Об этом говорится в повестке заседания. Выступление начнется в 10:00.

"По сложившейся традиции ежегодный доклад главы региона подготовлен с учетом пакета вопросов, сформированного депутатами Законодательного Собрания. Кроме того, среди законопроектов, запланированных для рассмотрения на десятом заседании регионального парламента, есть проекты законов "Об исполнении областного бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2021 год", — сообщала ранее председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.