Алексей Свалов получил мандат в свердловском Заксобрании

Фото: Павел Ворожцов

Президиум политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия" передал вакантный мандат в Заксобрании начальнику управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании Алексею Свалову.

Решение было принято единогласно сегодня на заседании президиума. Вакантный мандат в областном парламенте образовался после того, как добровольно сложил свои полномочия депутат Владимир Анисимов.

"Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере", — прокомментировал решение Алексей Свалов.

Отметим, Алексей Свалов работает в компании УГМК с осени 2017 года.