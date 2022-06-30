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Политика
30 июня 2022, 11:35

Алексей Свалов получил мандат в свердловском Заксобрании

  Юлия Пастух
Законодательное собрание Свердловской области

Фото: Павел Ворожцов

Президиум политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия" передал вакантный мандат в Заксобрании начальнику управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании Алексею Свалову. 

Решение было принято единогласно сегодня на заседании президиума. Вакантный мандат в областном парламенте образовался после того, как добровольно сложил свои полномочия депутат Владимир Анисимов.

"Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере", — прокомментировал решение Алексей Свалов.

Отметим, Алексей Свалов работает в компании УГМК с осени 2017 года.

Областная газета Свердловской области

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