Украина ввела визовый режим для россиян

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С сегодняшнего россиянам, желающим приехать на Украину, необходимо получить визу. Об этом сообщил МИД Украины.

Соглашение между правительствами стран "О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с РФ" больше не действует.

"Российские граждане в РФ могут обращаться к визовым центрам внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах по сотрудничеству с украинскими компетентными органами", — передают "Известия" со ссылкой на МИД Украины.

В ведомстве также уточнили, что окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы Украины, даже при наличии визы.