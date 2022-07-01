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1 июля 2022, 10:37

Украина ввела визовый режим для россиян

  Юлия Пастух
Паспорт в руках женщины

Фото: Александр Исаков

С сегодняшнего россиянам, желающим приехать на Украину, необходимо получить визу. Об этом сообщил МИД Украины.

Соглашение между правительствами стран "О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с РФ" больше не действует.

"Российские граждане в РФ могут обращаться к визовым центрам внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах по сотрудничеству с украинскими компетентными органами", — передают "Известия" со ссылкой на МИД Украины.

В ведомстве также уточнили, что окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы Украины, даже при наличии визы.

Областная газета Свердловской области

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