Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР

Только за последние сутки военные взяли под контроль 182 квадратных километра территорий. Фото: пресс-служба Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВС РФ удалось освободить Луганскую Народную Республику (ЛНР). Только за последние сутки военные взяли под контроль 182 квадратных километра территорий.

Заявление появилось на сайте Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. В частности, речь идет о Белогоровке, Новодружеске, Малорязанцево и Белой Горе.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля, после того как главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи.