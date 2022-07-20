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20 июля 2022, 18:48

В Единый день голосования на Среднем Урале задействуют КОИБ

  Юлия Пастух
КОИБ

Все устройства прошли плановое регламентное обслуживание. Фото: Александр Зайцев

Избирательная комиссия Свердловской области определила избирательные участки, где в Единый день голосования будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

На 382 избирательных участках Верх-Исетского, Железнодорожного, Ленинского районов Екатеринбурга, а также Нижнего Тагила, Новоуральска и Полевского будут работать все имеющиеся 382 КОИБа.

Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, все устройства прошли плановое регламентное обслуживание. В составе участковых комиссий имеются операторы КОИБ. Также опытом работы с электронными комплексами обладают системные администраторы.

На участках, где не будет КОИБ, планируют применять технологию изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом.

Всего в Единый день голосования в регионе должно быть задействовано 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных. 

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Областная газета Свердловской области

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В Единый день голосования на Среднем Урале задействуют КОИБ