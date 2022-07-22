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22 июля 2022, 12:22

Депутат свердловского Заксобрания Виктор Бабенко попал под санкции Евросоюза

Виктор Бабенко

Виктор Бабенко является также членом координационного совета по патриотическому воспитанию свердловчан. Фото: сайт свердловского отделения "ЕР"

В четверг, 21 июля, Евросоюз опубликовал седьмой пакет экономических санкций в отношении российских чиновников и предприятий. Под ограничения попал депутат Заксобрания Свердловской области, председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Об этом говорится в опубликованном документе.

Отметим, что Виктор Бабенко является также членом координационного совета по патриотическому воспитанию свердловчан. Он входит в состав комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, комиссии по межпарламентской деятельности в региональном Заксобрании. На его счету несколько десятков ведомственных наград.

Напомним, ранее под санкции европейских государств попали члены Совета Федерации РФ от Свердловской области Александр Высокинский и Эдуард Россель, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и бизнесмен Андрей Козицын. К слову, сегодня стало известно, что Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК.

Областная газета Свердловской области

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