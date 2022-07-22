Кабмин РФ включил в список недружественных стран Словению, Хорватию, Данию, Грецию и Словакию

Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка недружественных для России государств. Фото: сайт кабмина РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка недружественных для России государств. В него вошли Греция, Хорватия, Словакия, Дания и Словения.

Страны, вошедшие в этот перечень, совершают недружественные действия в отношении российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для государств, вошедших в список, действуют ограничения вплоть до полного запрета на найм в посольства и консульства работников из России.

Также на сайте правительства уточняется, что в перечне указывается число российских физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Для Греции установлен лимит в 34 человека, для Дании — в 20 человек, а для Словакии — в 16. Словения и Хорватия не могут нанимать россиян вообще.

Добавим, что мае 2021 года в список недружественных государств были включены США и Чехия.