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25 июля 2022, 21:29

Михаил Мишустин назначил своих вице-премьеров кураторами высокотехнологичных отраслей

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин провел 25 июля оперативное совещание со своими заместителями. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 25 июля оперативное совещание с со своими заместителями. Председатель правительства назначил вице-премьеров кураторами высокотехнологичных отраслей. 

Такое решение было принято по поручению президента РФ. Михаил Мишустин подчеркнул, что закрепление за вице-премьерами развития критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений — крайне важно в условиях ограничения доступа к иностранной продукции.

Согласно информации на сайте кабмина, обязанности кураторов были распределены следующим образом:

  • Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности;
  • Андрей Белоусов — куратор в сфере развития высокоскоростного транспорта;
  • Денис Мантуров — куратор в области технологического и атомного надзора, развития технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;
  • Виктория Абрамченко — куратор в области создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС;
  • Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;
  • Александр Новак назначен куратором сферы атомной и водородной энергетики, декарбонизации, интеллектуальных энергосистем;
  • Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.

"Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", — обратился премьер-министр к участникам совещания.

Областная газета Свердловской области

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