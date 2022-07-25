Михаил Мишустин назначил своих вице-премьеров кураторами высокотехнологичных отраслей

Михаил Мишустин провел 25 июля оперативное совещание со своими заместителями. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 25 июля оперативное совещание с со своими заместителями. Председатель правительства назначил вице-премьеров кураторами высокотехнологичных отраслей.

Такое решение было принято по поручению президента РФ. Михаил Мишустин подчеркнул, что закрепление за вице-премьерами развития критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений — крайне важно в условиях ограничения доступа к иностранной продукции.

Согласно информации на сайте кабмина, обязанности кураторов были распределены следующим образом:

Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности;

Андрей Белоусов — куратор в сфере развития высокоскоростного транспорта;

Денис Мантуров — куратор в области технологического и атомного надзора, развития технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;

Виктория Абрамченко — куратор в области создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС;

Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;

Александр Новак назначен куратором сферы атомной и водородной энергетики, декарбонизации, интеллектуальных энергосистем;

Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.

"Предстоит серьезная слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", — обратился премьер-министр к участникам совещания.