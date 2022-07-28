Мария Захарова: пока нет конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана

Представитель МИД РФ: в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон. Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался Президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", — заявила дипломат, ее слова опубликованы в официальном telegram-канале министерства.

Мария Захарова также подчеркнула, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы обеих сторон.

Ранее появилась информация о том, что президент США Джо Байден поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в России американских граждан. Подробнее об этом и о том, в чем обвиняют Бута, Грайнер и Уилана, читайте тут.