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Политика
5 августа 2022, 16:36

На избирательных участках Среднего Урала в Единый день голосования будут работать 2 000 камер

  Юлия Пастух
Избирательный участок

Камеры установят в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Фото: Алексей Кунилов

В Единый день голосования, 11 сентября, на самых крупных избирательных участках региона будет работать видеонаблюдение и видеофиксация. Камеры установят в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. 

Видеофиксацию планируется осуществлять с помощью 2 000 камер. 80 из них установят в помещениях территориальных избирательных комиссий, в которых будет проходить прием документов от участковых комиссий. Остальные 1 920 – в помещениях для голосования УИК.

"Приоритет отдавался большим городам и тем территориям, где в этом году проходят выборы в органы местного самоуправления. В совокупности средства видеофиксации и видеонаблюдения будут использоваться на всех участках, где существует такая возможность", – передает пресс-служба регионального избиркома.

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Областная газета Свердловской области

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