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Политика
16 августа 2022, 21:14

Владислав Пинаев включен в состав Совета президента РФ по развитию местного самоуправления

Владислав Пинаев

Глава Нижнего Тагила попал в муниципальную часть Совета. Фото: Павел Ворожцов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Совета при президенте по развитию местного самоуправления. В муниципальную часть Совета включен мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Прежний состав, утвержденный в 2019 году, был признан утратившим силу.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Владимир Путин назначен председателем Совета, а его заместителем — премьер-министр Михаил Мишустин. Секретарем утвержден начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Также в состав Совета вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, глава Минфина РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Всего глава государства включил в Совет 50 чиновников разных уровней. В президиум вошли 13 политиков.

Областная газета Свердловской области

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