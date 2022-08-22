Член ЦИК РФ Людмила Маркина посетила с рабочим визитом Свердловскую область

Она посетила площадку Центра общественного наблюдения и оценила возможности модельного избирательного участка в Доме журналистов. Фото: Полина Зиновьева

На Средний Урал с рабочим визитом в рамках подготовки к Единому дню голосования прибыла член ЦИК РФ Людмила Маркина. Она посетила площадку Центра общественного наблюдения и оценила возможности модельного избирательного участка в Доме журналистов.

Член ЦИК РФ обсудила организацию выборов с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. По словам Людмилы Маркиной, подготовка к проведению Единого дня голосования в уральских регионах идет слаженно. Также она выразила уверенность, что выборы пройдут при строгом соблюдении закона.

В свою очередь Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания является важнейшим элементом обратной связи между государством и гражданами.

"В Уральском федеральном округе делается все для того, чтобы обеспечить людям возможность свободного выбора. Честная, открытая конкуренция позволяет избрать лучших, а значит — укрепляет политическое единство нашего общества, социальную стабильность в стране", — передает слова полпреда президента пресс-служба Свердловского избиркома.

Также Людмила Маркина посетила модельный (учебный) избирательный участок, где проходит обучение общественников и членов избиркома, которые будут работать в Единый день голосования. По словам председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, образовательный процесс проходит на высоком технологическом уровне. Содействие в организации класса оказал региональный творческий союз журналистов.

"Дом журналистов открыт для подобных проектов! Видим, что модельный участок практически ежедневно посещают и члены избирательных комиссий, и молодежь, и общественники. Значит, проект нужный, значит, мы делаем важное дело", — отметил председатель Свердловского творческого союза журналистов, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин.

Кроме того, Людмиле Маркиной продемонстрировали, как будет организована работа в Центре общественного наблюдения. Видеофиксация будет вестись на всех участках, где технически есть такая возможность. В самом ЦОН установят видеостену с возможностью одновременно видеть 36 избирательных участков. Трансляция будет вестись на специальный служебный портал и непосредственно в Центр общественного наблюдения.

Вторая видеостена будет предназначена для проведения прямых эфиров с мобильными группами ЦОН по всему региону.

"Избирательная комиссия Свердловской области в рамках подготовки к Единому дню голосования традиционно оказывает содействие и Уполномоченному по правам человека и Общественной палате. Мы предоставляем не только методическую базу и экспертов. Непосредственно в день голосования на площадке центра будут работать члены комиссии, чтобы можно было оперативно реагировать на все поступающие вопросы с каждого участка", — пояснила Елена Клименко.

Напомним, что Единый день голосования назначен на 11 сентября.