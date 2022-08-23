Людмила Маркина оценила ход подготовки к Единому дню голосования на Среднем Урале

Член ЦИК РФ отметила высокий уровень организации избирательного процесса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Член ЦИК РФ Людмила Маркина в ходе визита в Свердловскую область посетила Центр общественного наблюдения и ознакомилась с ходом подготовки сотрудников избиркома к Единому дню голосования. Она отметила высокий уровень организации избирательного процесса.

Также Людмила Маркина оценила работу по созданию комфортных условий работы в ЦОН. Кроме того, она поблагодарила представителей свердловских властей за помощь региональному избиркому, территориальным и участковым комиссиям.

"Уверена, при такой поддержке, которая видна и чувствуется здесь, выборы пройдут организованно, открыто и прозрачно. К легитимности всех процедур не будет вопросов", — передает слова Людмилы Маркиной департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, член ЦИК РФ прибыла на Средний Урал еще 22 августа. Вчера она посетила модельный (учебный) избирательный участок, где проходит обучение общественников и членов избиркома, которые будут работать в Единый день голосования.

После этого Людмиле Маркиной продемонстрировали, как будет организована работа в Центре общественного наблюдения. Видеофиксация будет вестись на всех участках, где технически есть такая возможность. В самом ЦОН установят видеостену с возможностью одновременно видеть 36 избирательных участков. Трансляция будет вестись на специальный служебный портал и непосредственно в Центр общественного наблюдения.

Напомним, что Единый день голосования назначен на 11 сентября.