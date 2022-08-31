Скончался Михаил Горбачев

Последние два года Михаил Горбачев находился в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей. Фото: скриншот видео на YouTube-канале "BBC News - Русская Служба"

Поздним вечером 30 августа скончался последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный Президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.

Последние два года Михаил Горбачев находился в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦКБ.

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное в Северо-Кавказском крае. С 13 лет он совмещал учебу в школе с работой в колхозе и на машинно-тракторной станции. В 1949 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых.

Закончив школу с серебряной медалью он поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова, где с отличием окончил юридический факультет в 1955 году. Во время учёбы в вузе, в 1952 году, он был принят в КПСС. После МГУ Михаила Горбачева направили в Ставрополь, где к 1962 году он дослужился до первого секретаря крайкома ВЛКСМ.

Пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачёв занял в 1985 году и занимал его вплоть до 1991 года. Также в период с 1990 по 1991 год он был первым и последним Президентом СССР. На счету Михаила Горбачёва более 70 наград и премий, а также несколько десятков почётных званий, но самая значимая из них — Нобелевская премия мира, которой последний Генсек ЦК КПСС удостоился в 1990 году.