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31 августа 2022, 20:29

Евросоюз приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Виза

ЕС продолжит выдавать визы конкретным группам россиян. Фото: Павел Ворожцов

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 европейских стран приняли решение о заморозке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это позволит сократить количество выданных виз и усложнит процедуру.

Жозеп Боррель отметил, что с июля фиксируется высокий приток россиян в соседние страны, а это создает "угрозу безопасности государств".

"Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы", — передает слова дипломата ТАСС.

При этом ЕС продолжит выдавать визы конкретным группам россиян — Жозеп Боррель пояснил, что Европа не хочет отрезать себя от российского "гражданского общества". Меры в отношении уже действующих виз будут прорабатываться Еврокомиссией.

Областная газета Свердловской области

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