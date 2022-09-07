Россия расширила санкции в отношении высшего военного руководства Евросоюза

Всем, кто находится в санкционном списке РФ, запрещен въезд на территорию страны. Фото: Павел Ворожцов

Россия расширила санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. На этот раз ограничения вводятся в отношении высшего военного руководства ЕС и других лиц, которые связаны с поставками вооружения на Украину.

Всем, кто находится в санкционном списке РФ, запрещен въезд на территорию страны.

"Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину", — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В министерстве отметили, что по линии Евросоюза и отдельных государств идут поставки летального оружия Киеву, которое используется для обстрела гражданской инфраструктуры и критических объектов. Это приводит к осложнению гуманитарной обстановки и сильнее накаляет ситуацию. В сообщении также говорится, что жителям Европы приходится оплачивать вооружение Украины "из своего кармана".

"Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта", — добавили в МИД РФ.