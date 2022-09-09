Евросоюз утвердил приостановку упрощенного визового режима для россиян

Документ вступает в силу с понедельника, 12 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Документ вступает в силу с понедельника, 12 сентября.

"Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", – сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Согласно обновленным правилам визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а срок получения шенгена может растянуться на полгода. Многократные и долгосрочные визы сократят, то есть россиянам будут выдавать шенген строго под даты поездки.

Добавим, что вчера глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с 19 сентября в страну запретят въезд россиянам, независимо от наличия у них шенгенских виз. По его словам, аналогичным образом поступят страны Балтийского региона, в частности Латвия, Литва и Польша.

При этом Урмас Рейнсалу сказал, что запрет распространяется только на туристов. Россиянам, которые приехали к родственникам или по гуманитарным причинам, въезд в Эстонию будет разрешен.