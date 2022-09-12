«Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась», – сказал Евгений Куйвашев, выйдя со своего избирательного участка в Екатеринбурге. Фото: департамент информполитики СО

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ побеждает на выборах уже в первом туре. По предварительным данным, он лидируетс более чем 65 процентами голосов.

Выборы губернатора Свердловской области ожидаемо оказались лишены интриги. Действующий глава региона Евгений Куйвашев победил уже в первом туре. Согласно предварительным данным, озвученными избирательной комиссией региона, за него отдали голоса более 65 процентов пришедших на участки избирателей. Ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Александр Ивачёв, набрал менее 13 процентов.

Избирательные участки на территории Свердловской области начали работать в 8:00. Пустовать долго им не пришлось, некоторые свердловчане пришли через несколько минут после открытия. Так, например, поступил 73-летний житель Первоуральска и бывший заводчанин Александр Махмудов. Пенсионер рассказал журналисту «ОГ», что выборы он не пропускает и голосует регулярно.

«От результатов выборов зависит жизнь в нашей области. Пошел на участок с утра, так как живу в своем доме, много дел – с урожаем надо разобраться, поэтому хотел освободиться побыстрее и заняться этим», – отметил избиратель.

Поддержать традицию решила и семейная пара из поселка Билимбай – Андрей и Александра Ленда. Вместе супруги уже 47 лет, на выборы стараются всегда прийти вдвоем. Сегодня голосовали на участке, организованном в здании заводатеплоизоляционных материалов.

«Это наша семейная традиция – ходить на выборы, и дети наши ходят. С советских времен привычка сформировалась – идти и делать выбор, ведь мы живем в одной стране. Нам решать, какой эта жизнь будет», – рассказали супруги Ленда.

В поселке Новоуткинск, где проживают более 10 тысяч человек, к открытию избирательных участков выстроились очереди. Как сообщила «ОГ» секретарь участковой комиссии № 2394 Ксения Змеева, проголосовать шли жители разного возраста. Примерно 30 человек изъявили желание сделать выбор на дому.

В Ревде одними из первых начали голосовать медики городской больницы. По данным председателя участковой избирательной комиссии Евгении Тюриковой, уже за первые полчаса работы участка № 2720 выбор сделали два десятка человек. Первой на участок пришла медсестра травматологического отделения Елена Железникова: «Я хожу на выборы с 18 лет, это мое почетное право. У нас вся семья ответственно к этому относится. Пришла первой, потому что меня ждут пациенты, их нужно покормить и сделать перевязки».

Второй взяла бюллетень заведующая реанимационным отделением Елена Некрасова: «Я хожу голосовать с ранней молодости, так родители приучили, в этой традиции я только хорошее вижу, ведь от нашего выбора реально многое зависит. Как проголосую, сразу вернусь на пост – работы много, тяжелые пациенты».

В Ирбите на избирательном участке № 1836 впервые в жизни проголосовала 18-летняя Алёна Ермакова: «Момент волнительный, пришла вместе с мамой, она – моя моральная поддержка. Выбор сделала осознанно. У нас вся семья регулярно ходит на выборы, ответственное отношение с детства привили. Учусь в филиале медколледжа, мои одногруппницы тоже голосовать пошли, вечером обязательно обсудим впечатления».

В Каменском городском округе, где много сельских территорий, самая высокая явка на утро оказалась в отдаленном населенном пункте Лебяжье. Там живут 100 человек, из них за час работы участка проголосовали 13 процентов жителей, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Алёна Озорина.

В Екатеринбурге одной из первых на своем избирательном участке № 1480 голосовала заслуженный работник культуры России Нина Лакедемонская. «Я проголосовала за стабильность, такую же, как последние 10 лет, за будущее нашего региона, нашего замечательного Екатеринбурга», – сказала она «ОГ».

«Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы», – написал губернатор в понедельник у себя в телеграм-канале.

«Люди видят его работу» Анатолий ГАГАРИН, политолог, председатель Свердловского экспертного клуба: . «Избирательная кампания была энергичной. Мы видим, что она шла нарастающим темпом, вплоть до дня голосования, и губернатор активно участвовал во всех событиях, которые происходили на территории региона. Количество симпатизирующих ему таково, что не понадобилось второго тура». Андрей РУСАКОВ, директор Центра европейско-азиатских исследований: «Все представители парламентских партий имели возможность для выступления, всем была предоставлена равная возможность для ведения избирательной кампании. Но люди отдали голоса Евгению Куйвашеву, работу которого они видят. В первую очередь это работа в пандемию, строительство студенческой столицы, открытие ЕКАД».

Справка В единый день голосования в Свердловской области работали 2 477 постоянных и 35 временных избирательных участков. За ходом голосования следили около 7 000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой региона. Также в течение дня работал Центр общественного наблюдения, организованный в мультимедийном парке «Россия — Моя история»